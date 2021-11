Xbox by Gucci, el nuevo objeto de deseo para gamers con estilo

La fusión entre Gucci y Microsoft trae una colección limitada a solo 100 unidades donde ambas empresas aprovecharon sus aniversarios para darle un aspecto fashionista a la consola.

El diseño que acompaña a Xbox by Gucci resalta a simple vista. El estampado que la cubre resalta las dos letras G entrelazadas. Un maletín acompaña cada una de las cien unidades, además de dos controles exclusivos y una suscripción al Xbox Game Pass Ultimate.

In the year of the House’s centennial, Gucci and @Xbox come together to celebrate their respective anniversaries by creating 100 numbered Xbox Series X sets. The bundle appears in images by @HYPEBEAST @hypebeast featuring @EmeraldRose and @KojeyRadical. #GucciXbox pic.twitter.com/SkNdUfPSqV

— gucci (@gucci) November 12, 2021