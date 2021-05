“No estamos obligados a vacunarnos ni a hacernos el hisopado”: qué se sabe de las declaraciones que emitió el alcalde de Cahabón

En la actividad el alcalde reclama que nadie puede obligar a la población a vacunarse ni hacerse hisopados.

En una actividad pública con alcaldes comunitarios, el alcalde de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, Denis Cristian Fraatz, reclamó que ninguna institución puede puede obligar a la población a vacunarse ni a hacerse el hisopado.

Las declaraciones de Fraatz quedaron grabadas en un video al cual tuvo acceso Prensa Libre, en el cual se escucha al alcalde reclamar a un funcionario.

“No estamos obligados a vacunarnos ni a hacernos el hisopado mientras la ley no diga lo contrario. Lo que sí dice es: ‘obligación la mascarilla’. No confundamos las cosas. En ley no está que usted tenga que hacer hisopado a quienes se le antoje. Si yo voy a casa presidencial no me hacen hisopado, lo que sí me exigen es usar mascarilla”, dijo el jefe edil durante una reunión con alcaldes comunitarios el pasado miércoles.

Al consultar con Fraatz, reconoció que sí es él quien figura en el video y dijo que el funcionario a quien reclama es un delegado del Registro Nacional de las Personas (Renap), ya que esta institución junto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia (MSPAS) están obligando a personas que en apariencia están sanas a realizarse el hisopado y que muchas de ellas han sufrido de sangrado nasal y dolores de cabeza.

“A varias -personas- que se han hecho el hisopado, hoy tienen sangrado nasal constante. Gracias a Dios en Cahabón no hay repunte de covid-19. Yo lo único que estoy diciendo es que no se puede obligar a nadie a algo que la ley no establece”, dijo Fratz.

El alcalde dijo que en su municipio hay un mal funcionamiento de las instituciones del Estado. Además, desconfía del actuar del ministerio de Salud ya que hay “tantas cosas falsas”, en referencia a la compra que hizo la cartera de 30 mil pruebas falsas, lo cual fue denunciado por la Unidad Anticorrupción y Transparencia de ese mismo ministerio.

Tanto el hisopado como las vacunas son medidas sanitarias recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para controlar la pandemia.

“Ellos pueden decir lo que quieran desde el nivel donde están. Pero en nuestro país, la gente kekchí es bien resistente a esta enfermedad. No hemos tenido no sé cuántos casos de gente que se ha contagiado. Solo uno ha fallecido del municipio porque lamentablemente era diabético”, dijo Fraatz.

Según el tablero de covid-19 del MSPAS, en Cahabón ha habido 168 contagios desde el 13 de marzo y tres personas han fallecido.

Se intentó consultar al MSPAS por medio de la oficina de comunicación social sobre los reclamos del alcalde, pero aún no hubo respuesta.

“Los alcaldes debemos liderar”

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que no tiene conocimiento sobre las declaraciones del alcalde de Cahabón.

No obstante, Ovalle aseguró que han sostenido reuniones en el consejo consultivo de la Anam y Junta Directiva, donde participan los presidentes de todas las asociaciones municipales departamentales, en las que se ha enfatizado que son los jefes ediles lo que deben mantener el liderazgo en temas de vacunación e hisopados.

Karin Slowing, experta en salud pública, explica que es inconcebible cómo entre autoridades se cuestionan en el manejo de la pandemia. En el escenario ideal, debiese haber un trabajo coordinado entre todos los actores estatales para cumplir con las medidas sanitarias que permitan controlar la pandemia.

Asimismo, advierte que el MPSAS no puede obligar a nadie a vacunarse ni hacerse hisopados, pero sí debiera implementar una estrategia de comunicación adecuada en los diversos idiomas, ya que hay rumores sin sustento científico que alimentan temores.