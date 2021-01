Sin feria ni peregrinos: así se vive el Día del Cristo Negro de Esquipulas para prevenir el coronavirus

La Basílica del Cristo Negro de Esquipulas permanece cerrada para prevenir casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Elizabet Hernández)

Cada 15 de enero, la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, es abarrotada por miles de católicos que llegan a venerar al Cristo Negro en su día; sin embargo, ante el incremento de casos de coronavirus, este año, todas las actividades de uno de los eventos que más personas reúne en Guatemala fueron canceladas por las autoridades de la Iglesia y de la comuna local.

La Basílica de Esquipulas lucía casi vacía este 15 de enero, algo atípico, pues en años anteriores era abarrotada por feligreses de varios países, quienes, además, disfrutaban de una feria que también fue cancelada.

A eso de las 13, unas mil 500 personas habían ingresado hasta el camarín del Cristo Negro para venerarlo, pero antes debieron pasar por un puesto de control en el que se les exige el uso de mascarilla y la desinfección de manos.

La Basílica y sus alrededores estás cerrados y las misas programadas para este día serán si feligreses y se podrán ver por medio de las redes sociales o canales locales.

Cálculos de las autoridades de Esquipulas dan cuenta que cada año la ciudad es visitada por más de dos millones de peregrinos que son atraídos por las actividades relacionadas con la celebración del Día del Cristo Negro.

El sector hotelero, comercial y artesano de Esquipulas manifestó que se solo el 2% de visitantes llegó a la ciudad, lo que les representa pérdidas económicas, pero están conscientes que se debe detener el avance de la pandemia.

Muchos feligreses optaron por acatar las disposiciones de la comuna local y de la Abadía del Cristo Crucificado de Esquipulas y siguen las actividades desde casa.

Vecinos se organizaron para llevar serenata frente a la Basílica y quemaron cohetes para celebrar al Cristo Negro.

En la capital

En la Catedral Metropolitana se tomaron medidas para que los feligreses pudieran venerar la imagen del Cristo Negro sin incrementar las posibilidades de contagio de coronavirus a casusa de las aglomeraciones.

Por lo anterior, la imagen del Cristo Negro es expuesta en el atrio del Sagrario de la Catedral Metropolitana, a donde los files pueden llegar para venerarla.

José Luis Colmenares, párroco del Sagrario de la Catedral, comentó la celebración del Cristo Negro de Esquipulas -cada 15 de enero- es uno de los eventos más importantes de Guatemala, por lo que decidieron exponer la imagen para los fieles.

La imagen del Cristo Negro será expuesta desde este viernes al domingo 17 de enero de las 7 a las 19 horas.

“La fiesta del Cristo Negro es tan importante en Guatemala como la fiesta de nuestra señora de Guadalupe en diciembre en México, así es que no podíamos pensar en no celebrar al Santo Cristo y son tantos los peregrinos que pasan por la catedral que no quisimos que las restricciones impidieran la celebración y por eso utilizamos el atrio que es amplio y ventilado”, dijo colmenares.

Colmenares hace un llamado a la unidad para luchar juntos contra la pandemia de coronavirus y “contra todas las demás pandemias que hay en Guatemala, contra la desnutrición, la violencia, abuso en contra de la mujer y contra la corrupción”.