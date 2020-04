Coronavirus: Falta de víveres afecta a población Mazateca

Conforme pasan los días, la situación se agrava en Mazatenango por la falta de alimento, por lo que muchos han pedido ayuda. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Durante la ultima semana, los pedidos de ayuda se ha incrementado en distintas zonas de Mazatenango, el sector más afectado es de quienes laboran en el transporte público ya que desde el inicio de las restricciones sanitarias no han generado ingresos y necesitan suplir las necesidades básicas de su familia.

El llamado de auxilio se ha hecho evidente a través de la redes sociales donde cada día es más frecuente observar vecinos con banderas en su vivienda, por lo que asociaciones y personas particulares han tomado la iniciativa de gestionar apoyo para los sectores afectados por la pandemia del covid-19.

Guadalupe Saavedra, vecina de colonia san Benito en la zona 3 de Mazatenango, manifestó que desde el inició de las restricciones ordenadas por el presidente han perdido su fuente de ingreso, ya que en su núcleo familiar compuesto por seis personas, dos de ellas se dedican a trabajar como piloto y ayudante de microbús, por lo que optaron por colgar una bandera blanca solicitando apoyo de la población.

“A veces comemos, a veces no comemos, a veces tenemos para comprar un quetzal de tortilla y con sal la comemos, no hemos pagado dos meses de alquiler y aunque el dueño viene a cobrar y nos ha pedido desocupar la vivienda el 15 de dicha pasó el 15 y no vino”, finalizó Saavedra.

En otro caso, Zoyla Motta, vecina de colonia Jardines de Mazatenango en la zona 3, manifestó su preocupación ante la situación que actualmente vive su familia ya que su esposo fue despedido de la empresa donde laboraba y tuvieron que desalojar la vivienda donde alquilaban, actualmente residen en una vivienda que les prestaron, la cual no cuenta con electricidad y no tiene puertas ni ventanas lo que es un riesgo para sus cuatro hijos.

“Estamos escasos de alimentos, antes que nos pidieran la casa donde viviamos se nos enfermó el niño más grande por lo que hicimos algunos gastos y nos quedamos sin dinero para comprar alimentos”, puntualizó Motta,

La situación se agrava cada día en el municipio, ya que el pedido de ayuda incrementa conforme avanza el confinamiento, sin embargo, existen personas que se han dedicado a gestionar ayuda incluso cuando han sido afectados por la pandemia. Marvin García, es un cómico Mazateco, que a pesar de no poder trabajar por la cuarentena ha gestionado apoyo para las personas que no tienen alimento, según indicó, muchas personas que lo conocen han confiado en él y le encargan comprar víveres para entregar a personas necesitadas, además manifestó que muchas personas del extranjero le han solicitado apoyo para distribuir víveres en el municipio, por lo que le transfieren fondos para adquirir el producto.

“mi trabajo es ser payaso y Dios nunca lo olvida a uno, máximo que estamos sirviendo, lo que yo estoy haciendo no lo hago por buscar algo, mi mamá me enseñó a servir, la gente me dice; llévele esto a tal persona y esto es para usted, Dios bendice”, finalizó García.

García solo es una muestra de la solidaridad mazateca, ya que son muchos quienes realizan esta actividad en el municipio para poyar a esquines los necesitan.