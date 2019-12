¿Cree que es legal que personas particulares cobren parqueo en la vía pública?

Autoridades piden no pagar a nadie, cuando se estacionan en la vía pública. (Foto Prensa Libre: Hilary Paredes)

Vecinos de Escuintla se quejan por los cobros que hacen personas particulares por estacionarse en la vía pública, quienes advierten que al no hacer el pago sus vehículos pueden se dañados o robados.

Los cobros van de Q1 por motocicleta y Q5 por automóvil. “La persona que cobra de forma intimidatoria se pone al lado de uno y extiende la mano como diciendo págueme. En una ocasión me negué a pagar y la persona me empezó a insultar, amenazándome que no volviera a estacionar en su lugar sino quería que me robaran la motocicleta”, dijo una mujer que prefirió el anonimato.

Otro vecino aseguró que estas personas están vinculadas a grupos delincuenciales que operan en la zona y que cuando alguien no paga los vehículos son dañados o robados.

“Tenía que hacer un trámite en un banco y al estacionar mi carro llegó una persona y me dijo que eran Q5 por parqueo, le dije que era vía pública y que no tenía por que pagar, pero al regresar mi vehículo había sido abierto y robaron el radio”, comentó Alejandro Aguilar, vecino.

De esta cuenta, los vecinos exigen a las autoridades detener esos “abusos”. “Qué pasa con nuestras autoridades que no ponen un alto a estos abusos, es tiempo de que actúen antes las cosas se salgan de control”, resaltó Aguilar.

Cobro no autorizado

Ludwin Jiménez, juez de Asuntos Municipales y de Tránsito de Escuintla, dijo que ninguna personas está autorizada para cobrar parqueo en la vía pública y que comerciantes vedan el derecho a particulares de estacionarse frente a sus negocios.

“Hacemos un llamado a la población a que no caiga ante estas personas inescrupulosas que cobran de forma ilegal en la calle. Lamentablemente no podemos accionar, pues no hay denuncias al respecto”, aseguró el funcionario.

Jiménez agregó que esa actividad se ha convertido en una mala práctica, que el mismo vecino ha promovido con acceder a regalar, en algunos casos, unas monedas a quienes están en la vía pública supuestamente para cuidar sus vehículos y que con el tiempo estas personas lo han convertido en una obligación.

Óscar Mendoza, jefe de vía pública de la Policía Municipal de Transito de Escuintla, aseguró que como medida paliativa remarcan las áreas donde las personas pueden estacionarse de forma gratuita.

“Estamos remarcando todas las zonas, tanto parqueo para motocicletas como para automóviles. Pedimos a los automovilistas que respeten esa señalización, pues pueden ser multados”, indicó Mendoza.

Autoridades hacen una recomendación a que son víctimas de estos grupos, primero el de no caer ante este cobro ilegal y segundo a quienes son víctimas de esos cobros para que denuncien y así erradicar esa “mala práctica”.

