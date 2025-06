Más allá de la Tierra: los grandes pasos de la humanidad en la conquista del Espacio

Aunque, por ahora, no todos podamos desembolsar varios miles de dólares para dedicarnos al turismo en el espacio, sí podemos alcanzar los beneficios de las inversiones que efectúan empresas privadas y el sector público para el desarrollo e investigación en tecnología espacial. En el presente siglo, la nueva era espacial resurge de la mano de empresas privadas que apuestan a la conquista de otros planetas para negocios futuristas, como el turismo espacial o la exploración para obtener algunas materias primas que sean de utilidad en la Tierra. Pero el asombro, la curiosidad y la observación de la galaxia siempre han acompañado a la humanidad.

Más allá de la Luna

Una nueva visión

La red o constelación Starlink, otro de los negocios de SpaceX, desde 2019 tiene satélites que llevan internet a zonas remotas. Musk no está solo en esta carrera. En 2004, el millonario británico Richard Branson fundó Virgin Galactic, como parte de su grupo empresarial, que ofrece telefonía celular, hoteles y una aerolínea. La compañía anunció vuelos al espacio, y en 2021 llevó a cinco tripulantes, incluido el propietario, en un vuelo suborbital de prueba a bordo del SpaceShip.

Otro fuerte competidor en este campo es Jeff Bezos, dueño de Amazon, que con su empresa Blue Origin, fundada en 2000, lanzó 20 años después el cohete New Shepard en un vuelo comercial suborbital, que transportó a Bezos y a tres pasajeros más que traspasaron la frontera del espacio (línea de Karman). En abril recién pasado, seis mujeres completaron un viaje turístico y mediático a bordo del New Shepard. Sacahuí indica que la era moderna de la carrera espacial surge con más empresas privadas y agencias estatales fuertes —ya no solamente la URSS y EE. UU.—, entre ellas, India, China y Japón, además de hacerlo los cambios en las misiones y la exploración tanto humana como robótica.