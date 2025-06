El fuego que une: la evolución de la cultura del asado en Guatemala

En Guatemala, están presentes diversos platillos hechos a la parrilla. Destaca el churrasco, una pieza de carne cocinada por lo general al carbón, acompañada —en ocasiones— de embutidos, elote, guacamol, chirmol, tortillas, frijoles volteados y otras guarniciones propias de reuniones familiares y de amigos. Otro platillo que se encuentra con frecuencia es el shuco, que suele llevar un embutido asado. En cuanto a la tradición ancestral, en Guatemala se ha desarrollado la técnica del chojín. La chef y arqueóloga Regina Moraga explica que existe un platillo (nombrado Patrimonio Cultural en 2023) que utiliza este proceso: el chojín bataneco. Este es originario de San Sebastián, Retalhuleu. La técnica del chojineado consiste en sellar la carne a las brasas, lo cual confiere un sabor particular al platillo. Sus antecedentes se remontan a la época prehispánica mesoamericana y aún se practica en la provincia, como en ese municipio. La carne no se consume de inmediato; solo forma parte del proceso de preparación de un platillo que se sirve en caldo. “Asar comida es un método de cocción universal y se remonta a la historia de toda la humanidad”, explica Moraga.

Los asados

Guatemala destaca

El gusto por innovar

“No somos un país tradicionalmente asociado al asado, como Argentina o Brasil; pero eso nos permite innovar, aprender y mostrar algo único. Hoy nos buscan desde fuera. Hemos sido embajadores del país a través del fuego”, dicen Enrique (Quique) y Beliza (Beli) Ruiz-Matamoros, hermanos y creadores del proyecto La Sociedad del Asado.

Su técnica —inspirada en las parrillas gauchas de Argentina, Uruguay y Brasil— se aleja de los termómetros y cronómetros, y se basa en la observación, la intuición y el respeto al fuego. Su especialidad: carnes colgadas durante cinco horas, lentamente ahumadas con leña de encino.



“El asado no es solo vuelta y vuelta. Es casi un acto poético. Hay que observar el viento, la altura de la carne, mover el carbón. No hay atajos”, explica Quique. Lo que comenzó como una afición familiar terminó por convertirse en un negocio que incluye catering (servicio de banquetes), eventos abiertos al público y clases presenciales. Durante la pandemia, la Sociedad del Asado llevó sus conocimientos a plataformas virtuales y formó una comunidad que hoy sigue activa en talleres, festivales y colaboraciones internacionales.



Comparte que trabajan cortes como asado de tira, vacío, entraña, New York, ribeye… “muchos que antes solo se veían en restaurantes. Queremos que la gente los conozca y los prepare en casa”, asegura. También comparte que en sus clases enseñan a salir del menú tradicional. “No es que no nos gusten el frijol o el guacamol, pero queremos que la gente descubra nuevos acompañamientos: salsas, tipos de pan (nosotros hacemos el nuestro), vegetales a la parrilla, incluso postres“. Hay muchísimo por descubrir”, dice, con vistas al futuro.