Niño muere tras caer en una olla con agua hirviendo: un descuido le costó la vida

El menor se encontraba jugando cerca de la cocina cuando, según familiares, cayó accidentalmente en una olla con agua hirviendo. Bomberos municipales departamentales intentaron reanimarlo, pero el niño ya no presentaba signos vitales. La escena dejó en evidencia lo frágiles que son los segundos en que ocurre una tragedia y lo fácil que es evitarlas si se extrema el cuidado.

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, expertos enfatizaron que “un niño de dos años no tiene la capacidad intelectual para diferenciar el peligro de un juego”. “Puede tratar de alcanzar una olla porque le causa curiosidad”, afirmaron. En este caso, las quemaduras de segundo y tercer grado afectaron sus vías respiratorias, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio irreversible.

Los especialistas fueron contundentes al asegurar que “más que un accidente, esto es resultado de negligencia”. Dejar a un niño sin supervisión, con acceso a líquidos calientes, objetos punzocortantes o productos químicos, puede convertir la curiosidad infantil en una catástrofe.

“Un tenedor, una botella con cloro o un mueble bajo pueden ser tan peligrosos como una olla al fuego”, indicaron durante el programa los expertos.

El hogar, el lugar más peligroso para los pequeños

Contrario a lo que muchos piensan, “la principal causa de quemaduras en niños no es la pólvora, sino los líquidos calientes”, recordaron los expertos. Aproximadamente el 90% de las quemaduras en menores ocurren en casa y son prevenibles. La temporada de fin de año agrava la situación por el aumento de preparaciones culinarias y celebraciones que relajan la vigilancia.

Especialistas instaron a madres, padres y cuidadores a “ser creativos para evitar tragedias”, asegurando entornos seguros, utilizando barreras, alejando objetos peligrosos del alcance y manteniéndose atentos en todo momento.

“No hay excusa para dejar solo a un niño pequeño. La prevención comienza en casa y salva vidas”, concluyeron.

