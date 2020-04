¿Por qué el temblor del 19 de abril fue tan sensible y algunos dicen haber escuchado un ruido?

Mapa muestra el epicentro de uno de los sismos de este domingo 19 de abril. (Foto Prensa Libre: Conred).

Los guatemaltecos fueron sorprendidos la madrugada de este domingo 19 de abril por una serie de sismos, y según internautas el más fuerte fue el de las 2.18 horas de magnitud 4.6 y cero kilómetro de profundidad, según el último informe del Insivumeh.

El segundo temblor de 4.4 fue sensible a las 5.31 horas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Tuvo una profundidad de un kilómetro.

Según el Insivumeh, se trata de una secuencia de 11 sismos y de acuerdo con información preliminar, de estos tres han sido sensibles. El tercero se registró a las 5.34 horas con magnitud 3.7 y 10.1 kilómetros de profundidad.

El sismo que causó mayores reacciones fue el de las 2.18 horas, ya que según internautas se escuchó un ruido en la tierra y luego tembló.

En la información preliminar se informó que el epicentro de los sismos había sido en Cuilapa, Santa Rosa; sin embargo, fue a unos 20 kilómetros al sur del departamento de Guatemala, según el Insivumeh.

Rodolfo Alvarado, sismólogo del departamento de investigación y servicios geofísicos del Insivumeh, informó que los últimos temblores son una secuencia de 11 eventos sísmicos, pero tres han sido sensibles.

Posible ruptura de placas

Dijo que el ruido que reportaron algunas personas podría ser por la ruptura en las placas tectónicas, aunque no lo aseguró.

Explicó que estos temblores son por la activación de fallas sísmicas, pero se desconoce qué falla se podría haber activado.

Añadió que mientras más profundo es el temblor, hay menos posibilidades de que sea sensible, pero si tiene menos profundidad será sensible para la población, aunque no es igual en todos los casos.

Más sensibles

Al consultarle de qué consecuencias podría haber por los epicentros en cercanías de la ciudad de Guatemala, indicó que el efecto es el mismo, más sensible si es menos profundidad, aunque depende de la magnitud del evento puede haber efectos más fuertes.

Los sismos fueron reportados en la capital, Mixco, San Juan Sacatepéquez, Villa Canales, Villa Nueva, Sacatepéquez y algunos sectores de Chimaltenango.

BOLETÍN SISMOLÓGICO. A las 5:34 horas se registró un sismo de magnitud 3.7, región epicentral departamento de Guatemala. ➡️ Reportado sensible en Guatemala. 🗒 @insivumehgt pic.twitter.com/WxMek8j39K — CONRED (@ConredGuatemala) April 19, 2020

¿Qué hacer durante un temblor?

En este video la Conred explica los pasos a seguir durante un temblor.