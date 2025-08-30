Tránsito complicado por tráiler que bloquea carriles en subida de Villalobos

Un tráiler protagonizó un percance en el kilómetro 15 de la subida de Villalobos al caer en una cuneta, lo que afecta la circulación vehicular en el sector.

El vehículo cayó en una cuneta y las grúas aún no logran movilizarlo para liberar el paso con dirección a la ciudad de Guatemala.

El incidente fue reportado por las autoridades de tránsito alrededor de las 6 horas de este sábado 30 de agosto. Debido a las dimensiones del transporte pesado, las maniobras para movilizarlo han tomado más tiempo de lo esperado.

El tráiler bloqueó dos carriles con dirección a la ciudad de Guatemala, aunque algunas acciones coordinadas por las autoridades municipales permitieron liberar parcialmente uno de los carriles para apoyar la circulación.

Usuarios de redes sociales reportan que el percance ya afecta la movilidad en esa zona, por ser uno de los sectores con mayor tránsito de Villa Nueva. Las autoridades piden paciencia a los conductores que se dirigen hacia ese punto.

Mientras se libera por completo el paso, las autoridades de tránsito de Villa Nueva coordinan en el lugar para evitar mayores complicaciones.