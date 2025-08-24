Violencia deja al menos 12 fallecidos y varios heridos en distintos puntos de la capital y municipios cercanos

Entre la noche del sábado 23 y el domingo 24 de agosto de 2025, múltiples hechos de violencia ocurrieron en Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, según reportes de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales.

Entre los incidentes más graves, destaca el hallazgo de una mujer fallecida con señales de violencia en la zona 4 de San José Pinula.

En la zona 11 capitalina, una conductora fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo, resultando herida en la espalda y trasladada a un hospital.

Mientras que en la aldea Boca del Monte, Villa Canales, otra mujer perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Villa Nueva y la zona 12 de la capital también registraron ataques armados que dejaron varios muertos y heridos.

En la colonia Ciudad Real, un ataque dejó a dos hombres fallecidos y otros dos heridos; en la colonia Villalobos, un hombre de aproximadamente 22 años fue localizado sin vida en la vía pública con heridas de bala.

En la colonia Pinares del Norte, zona 18, dos hombres murieron por impactos de arma de fuego. Otros ataques se registraron en gasolineras y calles principales, dejando víctimas de entre 20 y 36 años.

En total, los incidentes durante estas 24 horas dejaron al menos 12 personas fallecidas y más de 10 heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales como Roosevelt, IGSS 719 y San Juan de Dios.

La serie de ataques evidenció un aumento de la violencia en distintos sectores de la ciudad y regiones cercanas en un fin de semana.

Lea también: Se tatuó el “666” y cambió su vida: familia de radiólogo asesinado habla del vínculo con el atacante