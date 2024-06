Vecinos y turistas se muestran alarmados porque la laguna Magdalena, en Chiantla, Huehuetenango, se secó, pese a ser considerada una de las fuentes de agua más importantes de la parte alta de la Sierra de los Cuchumatanes.

“Ayer fuimos a una excursión a la laguna Magdalena, pero al llegar nos dimos cuenta de que está completamente seca”, dice la turistas Cristina Lemu, quien califica la situación como “muy triste”.

Agrega: “He estado trabajando en Huehuetenango estas últimas dos semanas y las personas me cuentan que no ha llovido, solamente ligeras lloviznas, no suficiente para atraer agua, incluso, en la parte de alta de Chiantla, algunos pobladores me contaron que están teniendo que pagar por un carro que les lleve agua, ya que sus pozos están completamente secos”.

Lo anterior se debe, según expertos, a la falta de lluvia, pues es manto acuífero depende de varios ríos pequeños para mantener su caudal durante gran parte de año; sin embargo, debido a que la sequía de este 2024 ha sido más severa, el agua escasea y la laguna no logra aumentar su nivel.

Rolando Gómez, director regional de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), explicó que es lo que ocurre en la laguna Magdalena y confirmó que la luvia ha sido escasa en esa parte de Huehuetenango.

“La Laguna Magdalena es un cuerpo de agua que está ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes a una altura promedio de dos mil 850 metros sobre el nivel del mar. Esta es una de las pocas lagunas de altura y que, de alguna manera, pues, está ubicada dentro de la microcuenca del río Magdalena, es decir que se alimenta de ríos pequeños que les llamamos tributarios y que, de alguna manera, estos ríos pequeños se alimentan de escorrentía o del agua que se acumula por la lluvia”, dijo Gómez.

Además, dijo que en estos días la laguna “ha sufrido un estrés, se ha secado y eso es normal porque tenemos casi nula precipitación en la región”, por lo que no hay agua suficiente para alimentar la laguna.