Incendio consume oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional de Mazatenango

El incendio en la oficina inició a las 4 am, según reportó el personal del Hospital. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El incendio inició a las 4 de la mañana, según se dio a conocer por parte del personal de mantenimiento del centro asistencial, quienes sofocaron las llamas y evitaron que el incendio se propagara hasta llegar a los cilindros de gas ubicados en la cocina.

El incendio se se registró en la jefatura de personal del área de Recursos Humanos, donde varios expedientes fueron destruidos por la llamas, según los datos que se tienen hasta el momento, ya que el personal administrativo se encuentra de descanso por los días festivos.

El mayor inconveniente fue la forma de ingresar a la oficina, ya que no se contaba con las llaves para acceder al foco de las llamas y sofocarlo.

En #Suchitepéquez: En horas de la madrugada se produjo un incendio en la oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional de Mazatenango. Trabajadores sofocaron el fuego. | Vía: @MarvintunchezP pic.twitter.com/nbgvd0P3Nk — Prensa Libre (@prensa_libre) December 25, 2019

Esto provocó que se abriera un boquete en una de las paredes de madera para poder ingresar cubetas con agua, según se indicó por parte del personal que trabajó en sofocar las llamas.

Los bomberos también reportaron que los extintores no funcionaban, lo cual dificultó el trabajo. Personal del hospital que no quiso ser identificado por temor a represalias, indicó, que el sistema eléctrico es un riesgo latente para el edificio y que no es la primera vez que sucede algo que ponga en riesgo la vida de los trabajadores y pacientes.

Candelaria Soto, trabajadora del área de alimentación del hospital, relató los momentos de angustia vividos madrugada de este miércoles.

“No nos habíamos percatado del humo, ya que estábamos cocinando. Cuando nos dimos cuenta de que no había llaves para ingresar a la oficina, optamos por romper una pared de madera para ingresar”, indicó, y añadió que el mayor temor que tenían era que el fuego se propagara hasta donde están ubicados lo cilindros de gas ya que la oficina afectada por el fuego se encuentra contiguo a la cocina.

#SUCHITEPÉQUEZ Trabajadores del Hospital de Mazatenango, relataron lo ocurrido hoy en la madrugada durante el incendio de la oficina de recursos humanos, que amenazaba con convertirse en una catástrofe mayor. @prensa_libre @Guatevision_tv https://t.co/qEucgTCIpD pic.twitter.com/VDhEHsOHhw — Marvin Túnchez (@MarvintunchezP) December 25, 2019

Sin información

Según los trabajadores, el director del Hospital prohibió que se brinde información sobre los servicios del edificio, esto a través de una circular que aduce que la medida busca evitar la desinformación acerca del funcionamiento del hospital.

