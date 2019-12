Profesores de secundaria y universitarios pueden aplicar al programa de becas SUSI de los EE. UU.

Ana Julissa Axpuac, profesora de educación secundaria, este año participo como becaria del programa SUSI. (Foto Prensa Libre: EducationUSA_GT)

Ana Axpuac, profesora de educación básica y Mynor Martínez, profesor universitario, participaron este año del programa de becas “Study of the United States Institutes for Student Leaders”, (SUSI, en inglés).

La embajada informó que SUSI tiene cuatro programas con beneficios educativos y en los próximos días cerrará la convocatoria de las becas Susi académicos y Susi educadores de secundaria.

La nueva convocatoria está dirigida a profesores de educación media y universitaria de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Sololá para postularse a una de las becas del Programa para jóvenes líderes.

Para el programa de secundaria, la beca busca a profesores o administradores educativos que deseen ampliar sus conocimientos sobre cultura, sociedad y valores relacionados con EE.UU.

Los seleccionados deberán participar durante cuatro semanas de un programa intensivo donde recibirán clases en universidades para mejorar sus habilidades profesionales, llevarán a cabo visitas culturales, servicio comunitario, entre otras actividades.

La beca invita especialmente a personas con capacidades especiales para postularse.

¿Quiénes pueden postularse?

Ciudadanos guatemaltecos sin ciudadanía doble de EE. UU.

Profesores de secundaria, administradores educativos, profesores que enseñan temas relacionados al idioma inglés o a los EE.UU.

Educadores de tiempo completo y con al menos cinco años de experiencia comprobables.

Tener un nivel intermedio de idioma inglés

El programa dará prioridad a los profesores de instituciones públicas y áreas rurales. Los profesores líderes en su comunidad pueden ser elegibles para una visa tipo J-1, que tiene varios beneficios.

Fecha límite

El 5 de enero de 2020 a la medianoche hora de Guatemala cierra la convocatoria. Las personas seleccionadas recibirán un correo antes del 1 de febrero del 2020.

Los profesores seleccionados viajarán a EE.UU. en mayo o junio de 2020.

Ingrese en este link y puede comenzar su postulación para profesores de secundaria.

¿Qué gastos cubre esta beca?

De acuerdo con la embajada, la beca cubre los gastos de visa, viaje, alojamiento, costos de la matrícula universitaria y seguro médico.

SUSI Secondary Educators es un programa de la @usembassyguate que le da la oportunidad a maestros de secundaria de para 5 semanas en #EEUU ampliando su conocimiento sobre la cultura, sociedad, valores e instituciones de #EEUU. Más info.: https://t.co/SzquL1YyoF pic.twitter.com/DUhpiT7Ygu — EducationUSA Guatemala (@EducationUSA_GT) December 19, 2019

Profesores universitarios

El programa SUSI académicos ofrece a los profesores universitarios seis semanas de intercambio profesional donde participarán de seminarios, talleres, visitas culturales y clases, las actividades se llevarán a cabo en universidades e instituciones educativas

En la beca los profesionales hablarán sobre cultura y valores, política, literatura contemporánea, política exterior, periodismo y medios de comunicación, libertad religiosa y pluralismo, así como de juventud, desarrollo de la fuerza laboral y reducción del déficit de competencias.

Los programas se realizarán en diversas universidades e instituciones académicas a través de los EE.UU. y durarán aproximadamente 6 semanas. Estos programas se realizarán en fechas cercanas a junio 2019.

Aquí puede comenzar su postulación al programa de profesores universitarios.

¡Postulate a SUSI Scholars! Un programa académico intensivo para profesores universitarios con visitas culturales en #EEUU para ampliar su conocimiento sobre la cultura, sociedad, valores e instituciones de #EEUU por parte de la @usembassyguate. Más info.: https://t.co/y1xCFhvFf2 pic.twitter.com/UDs9HPk7OG — EducationUSA Guatemala (@EducationUSA_GT) December 18, 2019

Perfil del candidato

Ciudadano guatemalteco que actualmente resida en el país.

Tener entre 30 a 50 años y contar como mínimos ocho años comprobables de experiencia laboral.

Poseer un título universitario (licenciatura o ingeniería)

Contar con un nivel de inglés intermedio (habrá un examen)

Fecha límite

La convocatoria de la beca SUSI actualmente está cerrada, pero la embajada informó que volverá a estar disponible en las primeras semanas de enero 2020.

