Concejo llevó a cabo una reunión extraordinaria por el coronavirus

Al concluir la sesión de Concejo brindó una conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

El Concejo de Quetzaltenango llevó a cabo una reunión extraordinaria por el covid-19, conocido como el coronavirus, en la asamblea participaron síndicos, concejales y el alcalde Juan Fernando López.

Esta sesión representa un pago para cada integrante del Concejo de Q696.87, que corresponde a la dieta. Hugo Urizar, representante de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango, indicó que la reunión se hizo para notificar a las autoridades “el cambio de alerta, la razón y las responsabilidades que tiene”.

Según Urizar, están en alerta amarilla institucional y en apresto para poder atender cualquier tipo de emergencia que pueda presentarse.

“Las acciones inmediatas son el monitoreo constante en el municipio, mantener enlace con los alcaldes auxiliares, Cocodes y autoridades dentro del territorio, informar a la población y lo más importante dar a conocer a las autoridades los datos obtenidos en el monitoreo”, indicó Urizar.

Agregó que además de colaborar con la información “los recursos son limitados” para que la comuna apoye con más cosas.

“Tenemos que prevenir, tenemos que ver si cambia la alerta de amarilla a roja y tendremos que buscar recursos. Pedimos que no se alarmen hasta que venga información de nuestro presidente constitucional”, dijo el alcalde Juan Fernando López.

Agregó que todas las acciones son preventivas. “Quedó en punto de acta el poder manejar recursos si fuese necesario, caso contrario no será así. Pedimos a Dios que no pase nada porque la Municipalidad de Quetzaltenango tiene algunos recursos pero quedaron comprometidos, si hoy fuera la catástrofe de salud no tendríamos recursos de donde echar mano para solucionar estos problemas”.

Las autoridades también dialogaron sobre tener disponibles los servicios básicos para la población. “Tenemos que seguir el protocolo. Por lo mismo dimos orden como Concejo a que todos los puestos de salud, todos los lugares como hospitales privados y no privados todos cuenten con luz, agua, drenajes en buen estado, para poder hacerle frente a cualquier contingencia”, concluyó el alcalde.

La reunión duró un aproximado de 60 minutos y se realizó el sábado 29 de febrero. El único punto de la agenda fue descrito como especifico del alcalde, “alerta amarilla por la propagación del coronavirus”, estaba escrito en la hoja.