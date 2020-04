Coronavirus: Así es el sector designado para inhumaciones de posibles víctimas de covid-19 en Quetzaltenango

Empleados del Cementerio General recorren los terrenos que se han puesto a disposición para posibles muertes por coronavirus. (Foto Prensa Libre: Raúl Juáerz)

A manera de prevención, las autoridades municipales de Quetzaltenango ya tienen destinado un lugar para inhumar a posibles víctimas de coronavirus Covid19. Aunque las autoridades pidieron a la población no alarmarse sino acatar las medidas de quedarse en casa para que este lugar no sea utilizado como se espera.

Este sector, dentro del Cementerio General de Quetzaltenango, es un espacio que está destinado para cualquier emergencia, donde puedan existir muchas muertes, explicó el administrador del cementerio de Xela, Obdulio Morales.

“Este lugar está al fondo de las instalaciones, queda en el área comunal y se ha destinado dos sectores. Quiero explicar que este lugar no tiene algo específico para la emergencia de Coronavirus, sino ha existido para atender cualquier emergencia mayor. Las autoridades han destinado este lugar no como alarma sino como precaución”, agregó Morales.

Los sectores que se usarán serán el norte y el sur, ambos terrenos suman 42 cuerdas de terreno y tienen una capacidad para inhumar a más de 3 mil personas. El administrador también agregó que se habilitarán los espacios conforme se vaya requiriendo la emergencia.

“Le pedimos a Dios no usar estos terrenos, pero dependemos de las personas que se queden en casa para evitar más contagios. En primer lugar se tiene el sector norte, de ser necesario se habilitará el sur y se tiene previsto un plan c, pero como digo espero no utilizar ninguno”, añadió.

#CoronavirusGT | Este es el espacio que el Concejo Municipal de Quetzaltenango aprobó para utilizar en el Cementerio General por si fuera necesario la inhumación de personas que mueran por #COVID19gt pic.twitter.com/oRBo0fK8Md — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) April 7, 2020

El espacio que se pretende utilizar está al fondo del cementerio y existen tumbas que por muchos años ya no son visitadas.

“Ya tenemos el informe del espacio que de ser necesario se podría usar por la emergencia de Covid-19. Recordemos que esta es una medida de prevención por lo que pido una vez más a la población ser responsable en el resguardo personal y de su familia”, expresó el alcalde Juan Fernando López.

Quetzaltenango tendrá el primer hospital temporal, que atenderá a personas que den positivo al coronavirus en la región. De momento aún no ha sido habilitado este centro asistencial que ya fue construido y equipo, están en la etapa de la contratación del personal.