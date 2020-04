Coronavirus: En Salcajá prohíben salir a las calles acompañado de niños y sin mascarilla

Las personas deberán usar mascarilla para salir de su casa por ordenanza del concejo municipal. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El alcalde Miguel Ovalle junto a su concejo dio detalles de las nuevas disposiciones que entrarán en vigencia a partir de este martes 7 de abril, donde se ha visto el aumento de aglomeración de personas y el crecimiento de las estadísticas de infectados. El jefe edil solicitó a la población acatar las nuevas restricciones para evitar contagios en su localidad.

“Le pido a la población que podamos permanecer en casa porque es la única forma de contener el Coronavirus Covid-19. Estas nuevas medidas es para mantener la calma y el orden y porque hemos visto que mucha gente no ha hecho caso y va aumentando los casos positivos en Guatemala”, expresó el alcalde, Miguel Ovalle.

“En los tres últimos días los contagios que se han visto han sido de mayor número, ya hay un caso comunitario en Guatemala y no queremos ser un municipio donde este virus se expanda. Con mucha preocupación vemos que madres de familia salen a las calles con sus niños, eso no lo deben hacer, el tiempo no está para andar paseando, si los niños no van a la escuela es por su seguridad y no para andar en la calle”, explicó Ovalle.

Salcajá es uno de los municipios qutetzaltecos que desde que comenzó la pandemia ha puesto varias restricciones. Ahora dentro de las disposiciones está obligar a los vendedores a usar mascarilla, guantes y gel antibacterial. Así como prohibir que los que salgan vayan sin mascarilla.

“Si por alguna circunstancia deben salir de sus casas a comprar alimento o algo a la farmacia deben hacerlo con la mascarilla. Desde mañana se prohibirá aglomeración de personas pero vamos a habilitar otros sectores para que las personas puedan conseguir artículos de consumo diario y no vamos a concentrar todo en el mercado central”, agregó el jefe edil.

Con las nuevas disposiciones también se habilitó centros de ventas en los perímetros del casco municipal con el objetivo de descentralizar las ventas y evitar concentraciones de personas. Las autoridades también confirmaron que para este jueves, viernes y sábado estarán cerrados por completo los mercados.