Coronavirus: Entre alegatos y empujones desalojan a vendedores informales del mercado Minerva en Xela

El mercado Minerva de Xela fue cerrado por detectarse dos casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Un gran número de comerciantes del mercado Minerva, zona 3 de Xelajú, fueron desalojados esta mañana por la fuerza por agentes de las Policías Municipal, Tránsito y Nacional Civil para cumplir la orden del Concejo de cerrar por dos días, miércoles 25 y jueves 25 de junio, esta central de abastos para llevar a cabo la desinfección del lugar porque detectaron dos casos de covid-19.

Pese al aviso del cierre del mercado decenas de comerciantes abrieron sus puestos de ventas desde las 6 horas y otros se instalaron afuera del perímetro del mercado; sin embargo, los agentes llegaron con la orden de decomisar todas las ventas y cerrar los comercios.

La situación se tornó tensa cuando los agentes comenzaron a decomisar los canastos con frutas, verduras y otros productos de los comerciantes que colocaron en un camión.

“No es justo que de un día para otro nos digan que no habrá mercado porque son pérdidas, mi verdura qué la puedo hacer, no tengo un trabajo. Además, no trabajo en una institución”, dijo José Pérez, vendedor de frutas.

Varios vendedores forcejearon con los policías para que evitar el decomiso de sus productos.

A pesar de que los uniformados advirtieron a los comerciantes de no aglomerarse, un buen número de inquilinos se congrego y amenazaron con enfrentarse a la Policía y expulsarlos del lugar.

Finalmente la autoridad municipal logró convencer a la mayoría de vendedores de cerrar los comercios.

Sin embargo, el área de mayoreo no cerró y los comerciantes advirtieron que no obedecerán la orden municipal porque en su caso son camiones cargados con productos que corren el riesgo de echarse a perder.