Coronavirus: Intensifican operativos de tránsito en Xela para evitar circulación de vehículos sin justificación

Elementos de PMTQ y PNC trabajaron en conjunto donde también se tomó temperatura a los conductores. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

En reunión de directores de dependencia de la Municipalidad de Quetzaltenango se acordó intensificar los operativos debido a que este martes 24 de marzo se vio un aumento de personas en las calles de la ciudad, así como mayor circulación de vehículos por lo que se decidió tomar medidas en los ingresos al municipio.

“Vamos a tener que tomar rigurosidad en las acciones debido a que hay personas que no hacen caso a las medidas que se han establecido. Estaremos haciendo operativos en los ingresos de la ciudad para verificar que sean solo urgencias o motivos justificados para circular en las calles”, explicó Diego Meckler, jefe de la Policía Municipal de Tránsito.

“No se permitirá que vayan más de tres personas en un vehículo. Los pilotos deberán usar su mascarilla. De no hacerlo serán sancionados fuertemente no atender las restricciones. Nosotros exponemos a nuestro personal y no es correcto que otros estén en las calles sin ningún motivo”, añadió Meckler.

Los operativos también tenían el objetivo de reorientar a los conductores sobre el periférico de la ciudad para que de esa forma evitar el ingreso al centro del municipio.

#CoronavirusGT | Elementos de la @PMTQ_MuniXela realizan operativos en los ingresos a Quetzaltenango con la finalidad de evitar aglomeración de personas. pic.twitter.com/4wNafPjneN — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) March 24, 2020

Roberto Escobar, director de abastos, explicó que se ha aplicado el horario de cierres de mercados, sin embargo falta la voluntad de los comerciantes de cerrar a la hora indicada por lo que supervisarán para sancionar a los que incumplen la medida.

“Pido a los comerciantes que respetemos la restricción porque a las 12 del mediodía ya no deben haber ni comerciantes ni compradores en los mercados. Les recomendamos a las personas para que madruguen para hacer sus compras en la mañana y que sea solo un representante por familia para poder apoyar las decisiones del presidente”, añadió Escobar.

#CoronavirusGT | En Quetzaltenango redoblan esfuerzo para contener la circulación de personas sin justificación. Estas serán las disposiciones de tránsito para esta semana. pic.twitter.com/8X2zgW9PI8 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) March 25, 2020

Los funcionarios indicaron que las personas han creado un mal hábito de las medidas tomadas. “Las personas creen que después del toque de queda pueden salir a pasear a comprar. Eso no es así. Las medidas de quedarse en casa es para todo el día”, agregó Escobar.