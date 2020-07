“No hay espacios”: Cementerio General de La Esperanza, Quetzaltenango, colapsa y autoridades municipales dan a conocer alternativas

El Cementerio General Municipal de La Esperanza, Quetzaltenango, no tiene más espacios para nuevos muertos. (Foto Prensa Libre: María Longo).

Abrahim Zelada, alcalde de La Esperanza, Quetzaltenango, confirmó que el Cementerio General del municipio colapsó y no hay espacio para que la comuna entierre más muertos.

“El Cementerio Municipal que está dentro de la zona 2 del municipio ya colapsó. No hay espacios. Están llegando difuntos, pero solo en los casos donde la familia tiene nichos o su lote, son los que todavía se están quedando ahí, no tenemos más espacios”, dijo Zelada.

El alcalde informó que ante una emergencia la comuna utilizaría para enterrar a muertos del coronavirus, y otras causas, el cementerio que se construyó el año pasado en la aldea Santa Rita.

“Hemos tomado la decisión de que cualquier sepelio se hará en la aldea Santa Rita; no solo los que mueran de covid-19, sino toda la población que no tenga propiedad. Van a tener que traer su muerto aquí porque ya no hay dónde enterrarlos. Los líderes aceptaron que había que hacerlo porque el cementerio es municipal, no hay un documento que diga que es exclusivo para la aldea”, agregó.

El Cementerio Municipal de la Aldea Santa Rita fue construido en el 2019 y tuvo un costo de Q309 mil 685, de acuerdo con el portal Guatecompras. La obra quedó registrada con el NOG 9672419 y estuvo a cargo de la empresa PRODICA.

Aunque según el alcalde los líderes de la aldea manifestaron estar de acuerdo con el uso del cementerio, los vecinos aseguran que la obra no ha concluido y no debería utilizarse antes de estar lista.

“Nos dijeron que traerán los difuntos que se están muriendo del covid-19. Los vecinos están diciendo que primero se termine porque no se ha terminado nuestro cementerio, falta la capilla y otras cositas. Los vecinos quieren que esté en uso completamente. No es porque no quieran a los muertos, es para que esté terminado antes de darle uso”, dijo Marina Hernández Sac, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Santa Rita.

La coordinadora agregó que los vecinos también piden que las autoridades tomen precauciones si el camposanto sirve para enterrar a víctimas del coronavirus.

“Los vecinos están molestos porque antes no les dieron la oportunidad a otras personas de la aldea para enterrar a sus muertos (…), entonces se molestaron. Estamos buscando una solución para hacer conciencia que el cementerio es para todos y también para que se termine -de construir-”, explicó.