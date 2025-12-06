Ocultan pistola en oso de peluche para ingresarla a prisión en Quetzaltenango

Quetzaltenango

Ocultan pistola en oso de peluche para ingresarla a prisión en Quetzaltenango

La hipótesis de los investigadores de Dipanda es que el peluche sería entregado a integrantes del Barrio 18 que guardan prisión.

Ocultos dentro de un oso de peluche, pretendían ingresar un arma, un cargador y municiones al Centro Preventivo para Hombres de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una pistola calibre 9mm, un cargador y cinco municiones fueron escondidos dentro de un oso de peluche, con la intención de ingresarlos al Centro Preventivo para Hombres de Quetzaltenango.

El hallazgo fue realizado este sábado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) durante una revisión en las inmediaciones de la prisión.

Según los investigadores, el arma tenía el número de registro esmerilado. La hipótesis es que se pretendía introducirla al centro carcelario oculta en el peluche, para entregarla a integrantes de la pandilla Barrio 18 que se encuentran recluidos en ese lugar.

El operativo se efectuó a unos 20 metros del ingreso al centro preventivo, por lo que se presume que el arma sería utilizada para actividades ilícitas dentro del recinto.

No se reportan capturas por el hallazgo de la pistola oculta en un oso de peluche.

