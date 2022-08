¿Dónde se distribuyó el queso en Ciudad Vieja que intoxicó a más de 40 personas?

El jueves último las autoridades del Ministerio de Salud alertaron a los habitantes de este municipio que no debían consumir queso artesanal . Las autoridades han registrado 45 personas intoxicadas.

En Ciudad Vieja los vecinos aseguran que siguen las indicaciones de Salud.

Sucely Gómez, vecina, sospecha que el queso contaminado se vendió en tiendas de barrio. “No tenía fecha de producción ni decía si estaba pasteurizado y se vendió en varias tiendas. Ahora ya sabemos y no vamos a comer más queso por un tiempo”, dijo.

Reyna Sotoy es ama de casa y explicó que dejará de consumir dicho producto. “No voy a arriesgar a mis hijos, nosotros consumimos por lo menos dos veces a la semana el queso, pero con la contaminación que hubo no vamos a consumir lácteos”, aseveró.

La emergencia ha causado un impacto en las tiendas de barrio de ese municipio. Los comerciantes lamentaron que los vecinos han generalizado y dejado de comprar toda clase de derivados de lácteos.

La encargada de una abarrotería explicó que el queso contaminado lo han retirado y que Salud les entrevistó para continuar la investigación del caso.

“Nosotros al enterarnos retiramos el producto que se identificó contaminado. Ese queso no se vendió más, el proveedor ya está identificado. La verdad que es un distribuidor que viene a abastecer tiendas desde hace 20 años y no habíamos tenido problema”, detalló.

Las autoridades de Salud de Ciudad Vieja dieron la orden a las tiendas de retirar solo el queso del distribuidor identificado. El resto de las marcas, afirman, no están contaminado y por lo mismo no hay prohibición de comercialización.

“El problema es que está intoxicación por el queso contaminado causó temor en la población y la gente generalizó y no está comprando el resto de marcas. Además, la gente no quiere consumir crema, quesillo, queso seco y hasta leche, eso nos está causando pérdida”, lamentó la encargada, que prefirió no dar su nombre.