Chivarreto: Manuela y Jerry protagonizaron la pelea más esperada en “a puño limpio”

Este año la tradicional jornada de peleas congrego a por lo menos 6 mil personas que presenciaron más de 50 enfrentamiento, muchos de los cuales terminaron a los pocos segundos de haber comenzado porque varios de los boxeadores terminaron noqueados por certeros golpes entre los protagonistas.

No había pasado la primer media hora de combates cuando entre la multitud apareció el estadounidense Jerry Kepler, de 38 años, quien previamente dijo a varias personas que volvería subirse al cuadrilátero para participar de la tradicional pelea.

Jerry subió al ring y dijo a los organizadores que aceptaría tres peleas las dos primeras fueron contra contrincantes que no lograron acertar golpes al estadounidense.

Al terminar el segundo combate de Jerry, subió al cuadrilátero Manuela Grave de Elías, 51 años, y retó nuevamente al estadounidense como lo hizo en el Viernes Santo de 2022.

La presencia de Grave sobre el ring provocó la ovación de los espectadores. Un abrazo entre la boxeadora y Jerry marcó el comienzo de la pelea, durante los casi dos minutos y 50 segundo que duró el enfrentamiento, Manuela intentó acertar unas bofetadas el extranjero, quien esquivó los golpes.

Terminada la acción Manuela y Jerry se abrazaron. “Regresé a este lugar porque me gusta esta tradición y al ver al gringo pelear tuve el deseo una vez más de subir y retarlo, esta vez no logré darle una cachetada, pero me voy satisfecha que volví a pelear”, dijo Grave, originario de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

“Fue una pelea con todo respeto y volveré a enfrentarme con una mujer si así lo desean ellas y los organizadores lo permitan. Regresé a este lugar porque me identificó con la gente y compartir sus tradiciones me hacen bien”, detalló el extranjero

Mire las imágenes, así fue la pelea: