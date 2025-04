Clausura 2025 | Xinabajul Huehue rescata empate sobre el final frente a Deportivo Achuapa

La jornada 15 del torneo Clausura arrancó ayer en el estadio Winston Pineda Gudiel en Jutiapa con un vibrante empate en la recta final del encuentro entre Deportivo Achuapa y Xinabajul Huehue (1-1).

El conjunto jutiapaneco dejó escapar una importante oportunidad de dar un salto considerable en la clasificación y, con este empate, solo le alcanzó para ascender del noveno al octavo lugar al sumar 16 puntos y de momento sacó al campeón Xelajú MC (15) de la zona de clasificación.

Además, Achuapa estaba con la obligación de ganar para continuar alejándose de la sombra del descenso, que si bien tiene ocho puntos de diferencia, esto no es sinónimo de garantía para asegurar la permanencia.

Mientras que el representativo de Huehuetenango negoció un buen empate, tras llegar con poco tiempo de descanso tras realizar una extensa gira por Estados Unidos y además tuvo inconvenientes para llegar a Guatemala.

La X seguirá en el fondo de la clasificación con 13 puntos; aún así tiene opciones para mejorar su rendimiento y pelear para meterse entre los invitados a la serie final de la temporada.

Ambos equipos mostraron mucha cautela durante gran parte del partido, ya que con sus escasas propuestas en ofensiva y sus defensas bien ordenadas, era casi imposible superar a los guardametas Ederson Cabezas y Jorge Moreno.

Pero lo mejor llegó hasta en la parte complementaria. Ambos equipos abrieron su juego y adelantaron líneas. El primero en dar el golpe fue Achuapa que, por medio de Tobit Vásquez, se puso en ventaja al minuto 63, tras rematar de cabeza un servicio de Alexis Matta desde el tiro de esquina.

Todo pintaba para la quinta victoria de los cebolleros, pero sobre el final y llegando desde el banquillo, el juvenil Elvis Elington sacó un fuerte remate fuera del área para vencer al portero Cabezas y sentenciar la igualdad.

Los jugadores de Xinabajul Huehue celebran el empate que lograron sobre el final del encuentro. (Foto Prensa Libre: MásFutbol).

La jornada se complementará hoy con tres duelos de mucho realce. Municipal, que viene de derrotar al campeón Xelajú MC, recibirá a Antigua GFC que, tras empatar en casa contra Comunicaciones, buscará sumar sus tres puntos en el recinto de la zona 3.

El líder Cobán Imperial tiene la obligación de ganar para mantenerse en la cima, pero será anfitrión de un motivado Guastatoya que quiere seguir con su buena racha y no ceder espacio en la pelea por la permanencia a un Marquense que no gana desde hace siete fechas y recibe a Comunicaciones, por lo que no le resta más que ganar para no estancarse en la zona directa del descenso.