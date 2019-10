Boxeador estadounidense hospitalizado tras ser noqueado en Chicago

La cadena DAZN, que retransmitió el combate, informó que Day, quien salió del ring en camilla, no recuperó el conocimiento antes de abandonar el Wintrust Arena y sufrió una convulsión al ser trasladado en ambulancia.

Conwell había derribado a Day, de 27 años, en el cuarto y octavo asalto rondas y lo noqueó con un gancho de izquierda en el décimo round.

La pelea figuró en la cartelera del combate por la defensa del título mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el ruso Dmitry Bivol y el dominicano Lenin Castillo.

