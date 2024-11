Canelo Álvarez le responde a Jake Paul tras ser invitado al reto en el que Mike Tyson perdió

El pasado viernes 15 de noviembre, el boxeador estadounidense de 27 años, Jake Paul, sorprendió al mundo del boxeo al derrotar a la leyenda del deporte, Mike Tyson, que a sus 58 años sigue siendo considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos, debido a su ferocidad e intimidación.

La pelea que se llevó a cabo en Dallas, Texas fue sumamente criticada por la mayor parte de los analistas deportivos, en donde principalmente se cuestionó la verdadera capacidad de Paul para boxear contra un hombre 30 años mayor que él, que a pesar de intentar reaccionar en más de una ocasión, el cuerpo simplemente ya no le daba.

Ante estas acusaciones, en donde muchos periodistas norteamericanos aseguraban que el ex-actor de Disney Channel solamente podía pelear contra hombre retirados, Paul tomó la decisión de retar al campeón mundial en la división de peso supermediano, el boxeador profesional mexicano de 34 años, Saúl "El Canelo" Álvarez.

El púgil nacido en Guadalajara peleó el pasado sabado 14 de septiembre contra el puertorriqueño Edgar Berlanga y por el momento lleva cinco victorias consecutivas. Sin embargo, a pesar de ser constantemente criticado en México por no enfrentar a "rivales complicados", el Canelo ha decidido rechazar el reto millonario de Jake Paul.

La respuesta de Canelo a Jake Paul

Jake Paul considera que una pelea contra el "Canelo" Álvarez será mucho más vistosa que contra Mike Tyson, por lo que le prometió millones de dólares en ganancias al campeón mundial de peso supermediano para que acepte el reto y decida subirse a un cuadrilátero contra él, a pesar de tener 50 combates menos y ser un "inexperto".

"¿Qué sigue en mi carrera? Canelo. Sé que él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo y la atracción más grande. Pelear contra Álvarez por el campeonato mundial de peso crucero es la pelea más grande que hay, posiblemente más grande que contra Tyson", declaró Jake Paul al término de su último combate.

Tres días después de la pelea entre Paul y Tyson, Canelo rompió el silencio y decidió contestarle al boxeador estadounidense, en donde se mostró en contra de la idea de pelear contra él, debido a que más que un combate, el mexicano considera estos eventos como un espectáculo para los consumidores de las plataformas digitales.

"Creo que más que una pelea, todo es un espectáculo. Eso es lo que pienso y me imagino que esa es la razón por la que Netflix está involucrado. Sinceramente no me interesa aceptar el reto", comentó el Canelo Álvarez, quien aún no ha anunciado ningún combate para los primeros seis meses del 2025, algo inusual en él.

Hasta el momento, el "Canelo" Álvarez ha disputado 66 peleas a lo largo de su carrera, sumando 62 victorias (39 por nocaut), dos empates y dos derrotas. La primera vez en ser derrotado fue en 2013 contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr; posteriormente, nueve años después, el mexicano caería ante el ruso Dmitry Bivol en 2022.

Por su parte, el exactor y rapero Jake Paul únicamente ha disputado 12 peleas a nivel profesional en toda su carrera como boxeador, sumando 11 victorias (7 por nocaut) y una derrota, consumada el pasado 26 de febrero del 2023, cuando cayó frente al púgil británico Tommy Fury en la ciudad de Diriyah, Arabia Saudita.