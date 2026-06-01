Trump anuncia una pelea de UFC en la Casa Blanca para promover el acondicionamiento físico en EE. UU.

La administración del presidente Donald Trump ha vinculado su iniciativa de promover los deportes de combate y el acondicionamiento físico a escala nacional con los eventos de entretenimiento programados en la Casa Blanca, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

La velada de UFC (Ultimate Fighting Championship), la principal organización mundial de artes marciales mixtas (MMA), prevista para el 14 de junio de 2026 en el Jardín Sur —coincidiendo con el cumpleaños 80 del mandatario— no solo representa un espectáculo deportivo. También servirá como plataforma para impulsar la agenda de salud pública conocida como "Make America Fit Again" (Hacer a América En Forma Otra Vez).

Este tipo de espectáculos consiste en combates reales en una jaula octagonal (el "octágono"), donde atletas altamente entrenados combinan técnicas de boxeo, muay thai, jiu-jitsu brasileño, lucha y otras disciplinas en peleas de tres o cinco asaltos. No se trata de lucha libre coreografiada, como la WWE, sino de un deporte de contacto pleno regulado, considerado uno de los más exigentes del mundo.

Según fuentes oficiales, el evento incluirá actividades paralelas destinadas a promover la actividad física entre jóvenes, familias y militares.

El 31 de julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que reactiva el Presidential Fitness Test, un programa histórico de pruebas físicas en las escuelas públicas del país que funcionó durante décadas —desde los años 50— y que había perdido relevancia. En esa ocasión contó con la participación de Paul "Triple H" Levesque, jefe de contenido de WWE, a quien presentó como ejemplo de condición física y disciplina.

"Queremos que los jóvenes estadounidenses desarrollen fuerza, disciplina y resiliencia", señaló el presidente durante el acto, en el que también se ampliaron las funciones del Consejo Presidencial de Deportes, Fitness y Nutrición.

Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que el UFC Freedom 250 incluirá clínicas deportivas y sesiones motivacionales a cargo de figuras de WWE y UFC, dirigidas especialmente a niños y adolescentes. Se distribuirán boletos gratuitos entre personal militar y familias, y se organizarán actividades de acondicionamiento físico en el National Mall, el parque situado frente al Capitolio.

La iniciativa ha generado opiniones divididas. Mientras sectores afines a la administración la celebran como un esfuerzo por fortalecer el carácter nacional mediante el deporte, críticos la consideran un "truco publicitario" y cuestionan su pertinencia en el contexto actual.

Entre los atractivos del evento, la cartelera principal incluye dos combates de alto nivel: el estadounidense Justin Gaethje enfrentará al georgiano Ilia Topuria por el título de peso ligero, mientras que el brasileño Alex Pereira se medirá al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado. Ocho peleadores estadounidenses integran la cartelera completa, cuyos detalles están disponibles en el sitio oficial de la UFC.