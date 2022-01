Conmoción en Estados Unidos: Teddy Balkind, el joven jugador de hockey sobre hielo que murió tras ser degollado con un patín

El director de Brunswick School, Thomas Philip, describió el incidente como una “tragedia inimaginable”.

The Yale Hockey Family mourns the loss of high school player Teddy Balkind. Our thoughts and prayers go out to the family as well as the St. Lukes and Brunswick Schools. #sticksoutforteddy | #ThisIsYale pic.twitter.com/kBv8WZdWjK

En un comunicado agregó: “Tragedias como esta son difíciles de procesar e imposibles de entender. Haremos todo lo que podamos en los próximos días y semanas para ayudar y apoyar a aquellos en nuestra comunidad y en la comunidad de St. Luke’s”.

Teddy, a 10th grader, tragically died after sustaining a severe cut in his upper-body by a skate after falling down on the ice. #SticksOutForTeddy pic.twitter.com/lJltCA8zNW

La National Hockey League, la Liga profesional de hockey sobre hielo de Norteamérica, mostró su consternación en sus redes sociales y lamentó que el accidente se cobrara la vida del joven jugador, que además de practicar ese deporte también destacó en el ciclismo de montaña y el arte.

God no. Taken way to early. Sending all the love and condolences to the family, teammates and loved ones of Teddy 😢❤️ #SticksOutForTeddy

I also pray there is counseling available for those who need help getting through this tragedy 🙏 pic.twitter.com/Ik7ZjLSp7T

— Chris Mason (@cmace30) January 8, 2022