Coronavirus: Suspenden producción de uniformes de Grandes Ligas para fabricar material médico

Michael Rubin, el multimillonario propietario de Fanatics, dijo que la planta de fabricación de la compañía en Easton (Pensilvania) esperaba producir hasta un millón de máscaras y batas para los trabajadores de hospital.

Un lote inicial de máscaras y batas ya ha sido confeccionado utilizando tela inicialmente destinada a los uniformes de los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.

Los artículos médicos se distribuirán a través de los estados de Pensilvania y Nueva York, el más afectado por la pandemia en Estados Unidos.

“La crisis de covid-19 ha obligado a nuestro país a ser más colaborativos, innovadores y estratégicos que nunca”, dijo Rubin, que también es copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA y los New Jersey Devils de la liga de hockey sobre hielo (NHL).

“A medida que ha aumentado la demanda de máscaras y batas, tenemos la suerte de haber hecho equipo con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para encontrar una forma única de apoyar a nuestros trabajadores de primera línea en esta lucha para frenar el virus, que necesitan desesperadamente recursos esenciales”, agregó.

A través de Twitter, Rubin elogió al comisionado de la MLB, Rob Manfred, por haber dado luz verde a este plan.

“Gracias al comisionado Rob Manfred por no solo estar de acuerdo en detener la producción de camisetas de MLB, sino también por hacer todo lo posible para que esto suceda lo más rápido posible”, escribió Rubin.

Médicos y personal de instalaciones médicas a lo largo de Estados Unidos se han quejado por la escasez de equipos de protección cuando tratan a los pacientes de covid-19. La pandemia ha provocado hasta ahora más de 83 mil contagios y 1 mil 200 muertos en Estados Unidos.

La temporada 2020 de las Grandes Ligas estaba programada para comenzar este jueves pero la emergencia sanitaria obligó a suspender todas las ligas y torneos deportivos importantes en el país.

En una carta abierta a los aficionados, Manfred dijo este jueves que “el béisbol volverá tan pronto como sea seguro hacerlo”.

Thinking back on how yesterday would have been Opening Day & another opp to play this beautiful game that I love w/ my teammates. While this crisis has kept us at home, I encourage everyone to stay safe & find ways to connect to ⚾️. Can’t wait to get back on the field! #LFGM pic.twitter.com/6xtL1NQgab

— Robinson Cano (@RobinsonCano) March 27, 2020