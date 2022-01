Curry, LeBron y Durant lideran la votación para el Juego de Estrellas

Por su parte, Durant, actual líder anotador de la NBA, fue MVP de la liga en 2014 y dos veces campeón junto a Curry con los Golden State Warriors, lideró la Conferencia Este en general con 4.088.334 boletos.

Los capitanes de los equipos serán los jugadores que lideren cada Conferencia en la votación, que de momento siguen siendo Durant (Este) y Curry (Oeste), quienes elegirán a los jugadores votados independientemente de la Conferencia.

El escolta de Memphis, Ja Morant, pasó del tercero al segundo en la votación de la Conferencia Oeste para un puesto de titular en esa posición, mientras que Trae Young de Atlanta subió al segundo lugar entre los escoltas de la Conferencia Este para ocupar dicho puesto.

En el Oeste, Morant fue segundo detrás de Curry con 1.633.313 votos entre los escoltas para superar al esloveno Luka Doncic (Dallas), quien fue tercero con 1.410.605.

Detrás de LeBron entre los delanteros en el Oeste marchan el serbio Nikola Jokic (Denver) con 3.016.380 votos y Andrew Wiggins (Golden State) con 1.829.733.

En el Este, Durant es seguido en su posición de alero por la estrella griega Giannis Antetokounmpo, del actual campeón Milwaukee Bucks.

La votación para decidir los titulares del Juego de Estrellas incluirá un 50% de los fanáticos y un 25% de cada uno de los jugadores y un panel de la prensa encargada de cubrir la NBA.

Las votaciones se actualizará el próximo jueves, dos días antes de la fecha límite.

