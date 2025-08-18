David Faitelson recibe abucheos en la velada de boxeo Supernova Strikers 2025

Deporte Internacional

David Faitelson recibe abucheos en la velada de boxeo Supernova Strikers 2025

Uno de los eventos que marcaron el fin de semana fue el Supernova Strikers 2025, donde también se hizo presente David Faitelson, quien recibió una respuesta clara de la afición.

David Failteson criticó el nivel de los Juegos CA y del Caribe San Salvador

David Failteson recibió el abucheo durante el Supernova Strikers 2025. (Foto redes).

La velada de boxeo tuvo lugar en el Palacio de los Deportes el domingo anterior, donde se reunieron diferentes creadores de contenido quienes se pusieron los guantes para intercambiar golpes.

Durante las intervenciones del reconocido comentarista de televisión recibió el abucheo de los aficionados en las instalaciones del Palacio de los Deportes, quien tomó con tranquilidad y risas la reacción de la gente.

Saludos. No esperaba menos del recibimiento”, indicó David Faitelson, quien compartió la velada junto al narrador de boxeo Carlos Alberto Aguilar, quienes describieron cada detalle de la jornada de boxeo en la ciudad de México.

Según medios mexicanos, la reacción del público contra Faitelson es porque en la previa a la jornada de boxeo cuestionó la presencia de Alana Flores en La Velada del Año V, en España.

Alana Flores, quien es stremear, resultó vencedora de la pelea contra Gala Montes, en en pelea que se definió por decisión unánime.

¿Qué es la Supernova Strikers 2025?

Es un nuevo fenómeno que ha venido a revolucionar la exhibición el boxeo. Cuenta con estimación de 10 millones de espectadores y el evento del fin de semana marcó un precedente en cuanto la audiencia.

Los eventos son transmitidos por las diferentes plataformas como Twitch, Youtube, Facebook y TikTok, lo cual permite una interacción en tiempo real con la intervención de los creadores de contenido. También se transmite por DAZN y Cinépolis.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Boxeo David Faitelson Deporte internacional Supernova Strickes 
