¿Debutará en el Mundial? El estudio que se someterá el “Dibu” Martínez para confirmar su participación con Argentina

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¿Debutará en el Mundial? El estudio que se someterá el “Dibu” Martínez para confirmar su participación con Argentina

El portero de Argentina, el "Dibu" Martínez, se someterá a un estudio médico para confirmar su participación en el mundial tras sufrir una fractura en un dedo.

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"Dibu" Martínez

FOTO ILUSTRATIVA. Emiliano Martínez 'Dibu´ de Argentina saluda a la tribuna este jueves, previo a un partido de las eliminatorias sudamericana para el Mundial 2026 entre Argentina y Chile en el estadio Más Monumental en Buenos Aires. (Foto Prensa Libre: EFE)

Uno de los jugadores de la selección de Argentina que genera dudas y expectativas sobre su participación es el portero Emiliano Martínez.

Esto se debe a que el arquero presenta una fractura en el dedo anular de la mano derecha, que sufrió durante la final de la Europa League el pasado 20 de mayo.

La lesión pone en duda su participación en los primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026, contra Argelia y Austria.

Por ello, este 11 de junio, medios como Olé confirmaron que Martínez se someterá este jueves a una resonancia magnética que determinará cómo ha evolucionado la fractura y si podrá recuperarse adecuadamente para llegar en óptimas condiciones al Mundial.

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El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró recientemente optimista sobre la evolución de la lesión de Martínez e indicó que, si en el dedo aparece un callo óseo, sería una señal positiva.

"Si se formó el callo, sería una buena señal para esos cuatro días que siguen, meterle más caña", señaló.

Además, el cuerpo médico de la albiceleste también ha reportado mejoría en la mano del arquero.

Previo a la resonancia magnética, Martínez ha tenido un entrenamiento diferenciado de baja intensidad para no afectar la fractura. Por ejemplo, ha trabajado con una pelota de tenis y ha cumplido rutinas específicas.

El padre de Martínez, Alberto Martínez, ha recalcado la determinación del portero para estar presente en el debut de Argentina en el Mundial, pese a las complicaciones en la mano.

"Él va a querer jugar quebrado, roto, con una mano menos... Va a querer atajar", dijo el padre de Martínez.

Lea también: “Hay cosas raras”: la reacción de Lionel Messi a las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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