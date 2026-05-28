Messi, Julián Álvarez y Dibu lideran convocatoria de Argentina para el Mundial 2026; Acuña queda fuera

La selección argentina presentó este jueves la lista definitiva de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial de 2026, encabezada por Lionel Messi, Julián Álvarez y Emiliano “Dibu” Martínez, aunque con una sorpresa importante: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la inclusión de Facundo Medina en su lugar.

La nómina elaborada por Lionel Scaloni cuenta con 17 de los 26 futbolistas que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022, además de varios jóvenes que se han consolidado en el proceso de los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

Aunque la mayoría de los convocados ya venían formando parte del plantel argentino en la recta final de las eliminatorias sudamericanas, también destacan algunas ausencias inesperadas.

La más llamativa es la de Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón mundial con Argentina, quien había sido tomado en cuenta en las convocatorias más recientes.

Su lugar será ocupado por Facundo Medina, futbolista del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo como defensor central y que apenas suma siete partidos con la selección mayor.

También sobresalen las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que todavía no logran consolidarse en el equipo nacional.

Entre los convocados sí aparece Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis considerado clave por Scaloni pese a no atravesar su mejor momento futbolístico, además de José Manuel López, delantero del Palmeiras incluido como alternativa ofensiva junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Más allá de esas novedades, Scaloni apostará nuevamente por un plantel con mucha experiencia y que mantiene la base del equipo campeón de la Copa América 2024, del Mundial de Qatar 2022 y también de la Copa América 2021.

En la portería, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas de Emiliano Martínez, uno de los pilares del equipo.

En defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico aparecen como titulares, mientras que Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina se perfilan como variantes, junto al experimentado Nicolás Otamendi.

En el mediocampo, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pelearán por los habituales puestos titulares, mientras que Exequiel Palacios, Lo Celso y Valentín Barco viajarán como opciones adicionales.

En ataque, Argentina tendrá como principal referencia a Julián Álvarez, acompañado por Lionel Messi —capitán y figura del equipo— y un tercer atacante que podría ser Thiago Almada, Nicolás González o Giuliano Simeone, dependiendo del rival.

Entre las alternativas ofensivas también destacan Lautaro Martínez, que podría ser titular en algunos partidos, además de Nicolás Paz y José Manuel López.

Argentina disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Esta es la nómina completa:

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA)

Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP)

Defensas

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP)

Lisandro Martínez (Manchester United-GBR)

Nicolás Otamendi (Benfica-POR)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR)

Facundo Medina (Olympique de Marsella-FRA)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER)

Enzo Fernández (Chelsea-GBR)

Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR)

Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP)

Valentín Barco (Estrasburgo-FRA)

Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP)

Nicolás González (Atlético de Madrid-ESP)

Nicolás Paz (Como-ITA)

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