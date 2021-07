Djokovic jugará la final de Wimbledon ante el italiano Berrettini; el récord a un paso

Para Djokovic es además una oportunidad de oro para lograr un sexto título en Wimbledon.

En el torneo londinense encadenó una vigésima victoria consecutiva, después de sus títulos en 2018 y 2019 -en 2020 no se disputó por la pandemia del covid-19-.

Para Djokovic es además su 20º partido seguido ganando en un torneo del Grand Slam, tras sus títulos este año en el Abierto de Australia y en Roland Garros.

“El marcador (con una victoria en tres sets) no refleja la dificultad del partido. A él (Shapovalov) le ha faltado un poco de suerte en el primer set y ha sido mejor durante casi todo el segundo”, analizó el serbio de 34 años.

“Lo doy todo, sobre todo a estas alturas de un torneo así. Rendirse nunca es una opción”, señaló.

Shapovalov terminó abandonando la pista entre lágrimas de frustración, después de haber batallado en los tres sets y no haber tenido fortuna en el desenlace de ninguno de ellos.

En el ‘tie break’ del primer set, el tenis ultraofensivo y arriesgado del canadiense le pasó factura: tres errores y una doble falta en la bola de set, para dar la victoria en el parcial a Djokovic.

En los dos siguientes llegaron a 5-5, antes de que Djokovic consiguiera ganar a partir de ahí dos jueves y llevarse ambos sets por 7-5.

En la primera semifinal, el italiano Berrettini superó en cuatro mangas, por 6-3, 6-0, 6-7 (3/7) y 6-4, al polaco Hubert Hurkacz (18º), que había sido el verdugo en cuartos del suizo Roger Federer.

Berrettini, de 25 años, es el principal exponente de la nueva ola del tenis italiano y la esperanza de su país en Londres, la misma ciudad en la que su selección de fútbol jugará también el domingo la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

“Nunca había soñado con esto, era demasiado grande… Pero ahora que lo estoy viviendo, ¡tengo que creerlo!”, comentó Berrettini.

Tras ganar el torneo de Queen’s antes de Wimbledon, será ahora el primer italiano en jugar la final del único Grand Slam sobre hierba.

Berrettini ha superado en este Wimbledon su mejor actuación en un Grand Slam, que eran las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2019.

En Wimbledon participa por tercera vez y su mejor resultado hasta ahora era un duelo de octavos de final en 2019. Fue entonces derrotado con contundencia (6-1, 6-2, 6-2) por Federer.

