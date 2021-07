VIDEO. Esta fue la dramática caída en la etapa 13 del Tour de Francia 2021; ciclistas se fueron por un barranco

La etapa 13 del Tour de Francia tuvo una dramática caída. El nuevo incidente ocurrió cuando recorrían el kilómetros 60. Se vieron involucrados importantes corredores como el colombiano Sergio Higuita, Simon Yates y Chris Froome.

El incidente se produjo cuando el grupo de favoritos rodaba a alta velocidad y uno de los ciclistas perdió el control de su bicicleta. Esto provocó que varios ciclistas en el grupo se fueran en un barranco.

“Higuita logró recuperarse rápidamente pero Yates se notó muy afectado por el golpe. El corredor que puso en aprietos a Egan Bernal en el Giro de Italia tardó en recuperarse y por poco no regresa a su bicicleta”, cita el sitio Semana.

Otros ciclistas accidentados fueron Tim Declercq, Stefan Kung, Søren Kragh Andersen y Nacer Bouhanni, esprinter del Arkéa Samsik, el equipo de Nairo Quintana.

Aunque Yates se recuperó y volvió a la bicicleta, luego se confirmó su retiro por la gravedad del incidente. El ciclista que había puesto en aprietos a Egan Bernal en el Giro de Italia estaba usando el Tour como preparación para los Juegos Olímpicos, pero debió retirarse por los dolores, según Semana.

El velocista británico Mark Cavendish ganó al esprint este viernes 9 de julio en la accidentada 13 etapa del Tour de Francia, con final en Carcasona, e igualó el récord de 34 triunfos parciales en la Grande Boucle de la leyenda del ciclismo belga Eddy Merckx.

El esloveno Tadej Pogacar conservó sin problemas el maillot amarillo de líder de la prueba, en una jornada que no tuvo consecuencias para la clasificación general.

Nasty crash just now on stage 13 at Tour de France. pic.twitter.com/nox1OoiIfE

— daniel mcmahon (@cyclingreporter) July 9, 2021