Durant multado con 25,000 dólares por lanzar la pelota a las gradas

Durant recibió una falta con 4:40 por jugarse en el tercer cuarto. En lugar de entregar el balón al árbitro, el jugador lo lanzó a las gradas.

Durant fue sancionado por una falta técnica, pero el jefe de equipo de árbitros, Sean Wright, dijo después del partido que debería haber sido expulsado.

“En tiempo real, el árbitro que hizo la llamada no pensó que el balón entraba a la grada con fuerza. Pero después de ver el video posterior al juego, vimos que la pelota entró a las gradas con fuerza y Kevin Durant debería haber sido expulsado”, señaló Wright.

Kevin Durant got a technical for this 😂 pic.twitter.com/MvvJLUggBb

— The Action Network (@ActionNetworkHQ) October 30, 2021