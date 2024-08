Durante la mañana de este jueves 8 de agosto, comenzaron los CrossFit Games 2024, la principal competición de este deporte que se llevará a cabo en la ciudad de Fort Worth, Texas.

Desafortunadamente, la competencia empezó con una tragedia, ya que el atleta serbio Lazar Dukic murió ahogado en el Lago Worth, donde se estaba realizando la primera prueba del evento.

La organización de los CrossFit Games emitió un comunicado en donde anuncia el fallecimiento del deportista de 28 años: "Estamos profundamente entristecidos por la muerte de un competidor durante la parte de natación del Evento Individual 1″, indicaron.

"Estamos cooperando plenamente con las autoridades y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia en este momento tan complicado”, añadieron los organizadores a través de redes sociales.

De acuerdo con la transmisión oficial del evento, Dukic era uno de los atletas mejor posicionados en la primera prueba, sin embargo, cuando le faltaban 100 metros para llegar a la orilla, se detuvo y se hundió.

El entrenador de Lazar le informó a los organizadores que el serbio no había salido del agua, a pesar de estar cerca de la meta, y fue ahí cuando un equipo de emergencias ingresó al lago para rescatarlo.

Lea más: “Voy por el oro a Los Ángeles 2028”, El mensaje de Jean Pierre Brol tras su regreso a Guatemala

Los buceadores encargados de buscar a Lazar Dukic tardaron unos minutos en localizar el cuerpo del serbio, que se encontraba sin vida en el fondo del lago Fort Worth.

La organización decidió suspender temporalmente las demás pruebas, tomando en cuenta que el bienestar de los competidores es su prioridad y el trágico evento los ha dejado con el corazón roto.

Can’t fathom being at this race and witnessing this man gasping for air & his body going missing



How in the world did nobody working the CrossFit Games not see this man drowning this close to the finish line???



What a fuckin horrific moment pic.twitter.com/B9kHzpWhcq