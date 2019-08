Vera Valdez, así fue de la participación la primera guatemalteca en los CrossFit Games

View this post on Instagram

Parece ser un sueño estar a la par de los grandes. Literal a la par. De algún día decir "wow los de Games han ser de otro planeta" y hoy estar en este planeta es inexplicable. Verlos competir, y querer ser como ellos, y hoy estar aquí y competir contra ellos es INCREÍBLE. . . Estoy a unas horas de competir, y siento nervios, ansiedad y miles de emociones juntas que creo que es normal, pero créanme que daré la vida mañana en ese WOD y me disfrutaré cada rep, cada movimiento, y lo haré lo mejor que pueda para que vean que Guatemala hacemos las cosas bien. Pase lo que pase mañana no me quiero quedar con nada y decir "pude haber dado más" Así que como me dicen todos "Vamos con todo" 👊🏾 Y créanme que así será. . . Gracias, Gracias Gracias por tantos mensajes y apoyo! estamos juntos en esto ! y Arriba Guate 🇬🇹👊🏾