El juvenil Letsile Tebogo revalida su título de 100 metros y emula a la leyenda Usain Bolt

“Mi intención era salir y disfrutar de la carrera. Si alguien se lo tomó como una falta de respeto, lo lamento“, comentó el rey del esprint, que quiso “ofrecer a los aficionados un leve recuerdo de lo que hizo Usain Bolt en su tiempo”. “(Bolt) Es mi ídolo, la persona que admiro”, aseguró Tebogo.

Preguntado por la marca que habría podido hacer si hubiera empujado hasta el final, respondió: “9.80”, y explicó a continuación por qué no lo había hecho: “Tenemos más carreras por delante y no queríamos ir tan lejos. Queremos dejar aquí el récord para que lo rompa la próxima generación“.

Bouwahjgie Nkrumie, representante de la escuela jamaicana que dominó la velocidad mundial por medio de Usain Bolt, le acompañó en el podio como segundo clasificado con un crono de 10.02, récord nacional sub-20, y el sudafricano Benjamin Richardson completó la terna de honor con un registro de 10.12.

El tailandés Puripol Bonsoon se quedó a una milésima de la medalla de bronce, cuarto con 10.12.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯

World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ

— World Athletics (@WorldAthletics) August 2, 2022