El padre de Novak Djokovic atacó nuevamente a Roger Federer: “No es tan buen hombre”

Roger Federer, tenista suizo. Foto Prensa Libre: EFE.

Srdjan Djokovic, papá de Nole, volvió a lanzar algunos dardos contra el tenista suizo Roger Federer, a quien señaló de no ser “tan buen hombre”. El padre del actual número 1 del mundo habló sin filtro sobre Su Majestad y revivió una antigua disputa con su hijo, según recoge una nota el sitio de noticias, Infobae.

“Hace unos años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre”, dijo Srdjan en un diálogo con el programa ‘Ace at Eleven’ de la televisión serbia K1, según Infobae.

El padre de Djokovic no es la primera vez que va contra Federer. En 2020 aseguró que debía retirarse y aceptar que otros jugadores, incluido su hijo, iban camino a ser mejores. “Tanto Nadal como Novak le soplan el cuello y él no puede aceptar el hecho de que serán mejores. Vaya hombre, críe hijos, haga otra cosa, vaya a esquiar, haga algo más interesante”, expresó con ironía.

El papá de Novak, en esta entrevista, también lanzó críticas a la prensa internacional porque supone que tratan en forma injusta a su hijo y a él. Cree, incluso, que los difaman constantemente.

“Los medios extranjeros no tienen la mejor opinión de nosotros y les molestamos constantemente. En realidad no quiero ser parte de su mundo retorcido. Lamento que no les guste Novak. Solo digo la verdad, ¿Qué debo hacer? Difaman tanto y dicen tantas cosas repugnantes de él que es increíble. Mis respuestas son mucho más nítidas en comparación por cómo tratan a este gran campeón que no volverán a tener en este mundo”.