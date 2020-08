“Estoy enfadada por no haberme ido yo primero”, el conmovedor mensaje de Vanessa Bryant por el cumpleaños de Kobe

La viuda del exbasquetbolista para conmemorar la fecha de nacimiento de su difunto esposa, le escribió una carta. Foto Prensa Libre: Tomada de redes.

La viuda de Bryan inició la carta escribiendo: “A mi bebe feliz cumpleaños, te amo y te extraño más de lo que puedo explicar, ojalá tú y Gigi estuvieran aquí para celebrarte”.

En esas líneas se nota la tristeza y lo mucho que Vannesa extraña al exbasquetbolista de los Angeles Lakers, expresa la falta que le hace abrazarlo, jugar y burlarse con él, así como resaltó los gestos muchas cosas que extraña hacer.

“Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa. Extraño burlarte de ti, hacerte reír y hacer estallar tu burbuja. Te extraño sentada en mi regazo como mi bebé grande que eres”, continúa el relato.

El mensaje de Vanessa Bryant en su Instagram por el cumpleaños de Kobe. 😭💔 pic.twitter.com/z24Z51pMYy — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) August 23, 2020

La madre de las hijas de Kobe expresa que por sus otras tres hijas siempre tiene una sonrisa en su rostro, aunque por dentro este totalmente destrozada.

“Estoy completamente destrozado por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para hacer brillar un poco más los días de nuestras hijas. No estoy seguro de que estés orgulloso de eso. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa”, lamenta

También escribió que esta enojada, porque hubiera deseado ser ella la que hubiera muerto y no su esposo e hija, que nunca espero que ellos dos murieran juntos y de la falta que le hacen por no estar completa la familia formaron.

“Estoy enojada por no haberme ido primero. Siempre quise irme primero para no tener que sentir este dolor de corazón egoístamente. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo. Hay tantas cosas que me gustaría poder contarte y calzarte a ti ya Gigi. Tantas cosas que ambos estarían felices de ver y de las que serían parte

Cerró la carta exteriorizando que si tuviera varias vidas en todas lo elegiría su esposo, que le agradece por haberla amado tanto, que extraña mucho también a su hija y que lo ama por siempre y para siempre al finalizar con el hashtag #amoreterno 42.

“Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a ti. Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo. Conozco a mi Gigi y te celebro como siempre lo ha hecho en nuestros días especiales. ¡Extraño mucho a mi princesa pensativa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor. Te amo por ahora, por siempre y por siempre. #amoreterno 42”, finalizó