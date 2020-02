Federer, baja hasta junio por operación de rodilla, se perderá Roland Garros

“La rodilla derecha me ha estado molestando desde hace un tiempo. Esperaba que desapareciera, pero luego de consultar y hablar con mi equipo, decidí someterme a una artroscopia ayer (miércoles) en Suiza”, escribió Federer este jueves en sus redes sociales.

“Por tanto, me perderé Dubái, Indian Wells, Bogotá, Miami y Roland Garros”, añadió el exnúmero uno del mundo y actual número tres, quien se dijo “impaciente de volver a jugar” y que volverá para la temporada de hierba.

Si regresa al circuito durante la temporada de pasto, como pretende, no saltará a las pistas hasta junio. Justo antes de Wimbledon (29 junio-12 julio), el torneo de su corazón. Y a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de Tokio, el último gran desafío de su carrera, donde solo falta el oro olímpico individual en su impresionante palmarés.

Last thing anyone needs is another Nadal on tour! 😂🤷🏻‍♂️ https://t.co/mmcoivRDfr

— Roger Federer (@rogerfederer) February 6, 2020