Hamilton, descalificado, sale último en la prueba sprint y Verstappen primero

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, advirtió el viernes de que la amplitud del DRS del Mercedes del séptuple campeón mundial inglés excedía la medida establecida (85 milímetros) según el artículo 3.6.3 del reglamento técnico de la F1; aunque la nueva sanción a Hamilton no se anunció hasta poco antes de las dos y media de la tarde (las seis y media en horario peninsular español: las 17:30 horas GMT) de este sábado.

Con la nueva sanción de Hamilton, que saldrá último en la prueba sprint, que arranca a las cuatro y media de la tarde, las ocho y media en horario peninsular español (19:30 horas GMT), también ganan un puesto en la parrilla de este sábado los dos españoles, el madrileño Carlos Sainz (Ferrari), que arrancará quinto; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), que saldrá desde la novena plaza.

Ésta será la tercera vez que se emplee este formato de calificación, estrenado esta temporada. Verstappen ganó la prueba sprint de Silverstone (Inglaterra) y Bottas -tercero en el Mundial, a 127,5 puntos de ‘Mad Max’- la de Monza (Italia).

The Team will not be appealing Lewis’ disqualification from Quali.

