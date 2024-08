El jeque, Turki Al-Alshikh, aseguró que ver una pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez no es algo imposible de lograr.

El jeque árabe Turki Al-Alshikh advirtió que él podría hacer posible la entre el "Canelo" y David Benavidez, pues su empresa sería la 'única' capaz de abonar los 200 millones que pide el mexicano para pactarla.

Canelo Álvarez se ha rehusado a citarse con el monstruo mexicano en el ring dando varios argumentos para no hacerlo, pero el que más destacó fue la cifra exorbitante que pide en su bolsa.

"Nadie le va a pagar esa cantidad de dinero. No hay nada imposible. Ya veremos en el futuro lo que pase, pero si alguien puede hacerlo es Riyadh Season (su empresa)", añadió.

​La posibilidad de la cita entre Canelo Álvarez y Benavidez luce muy remota, pues el campeón mexicano se ha negado en repetidas ocasiones y ha buscado rivales que lo impidan, siendo Berlanga el más reciente.

Pese a que Canelo Álvarez aseguró que no subiría al cuadrilátero con Benavidez por menos de 200 millones de dólares, al hablar de Crawford fue un poco más accesible, aunque lanzando un dardo para el pugilista estadounidense.

"Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. Si está dispuesto a pagar lo que pido, yo estoy dispuesto. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil", indicó.

Turki Al-Alshikh, es asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de ministro y actual presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real Decreto. Su misión principal es reforzar la imagen internacional del país árabe, haciendo de la nación uncentro cultural, deportivo y de entretenimiento.

Al-Alshikh señaló que es un gran fanático de esta disciplina. “El box es mi deporte favorito, es mi pasión. Por eso, desde el 2017 hemos traído peleas de box”.