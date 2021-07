La australiana Barty gana Wimbledon, su segundo título del Grand Slam

A sus 25 años, Barty conquista su segundo título del Grand Slam, después del que logró en Roland Garros en 2019, que le permitió ponerse en lo más alto del ranking WTA, que no ha abandonado desde entonces.

La australiana terminó la final llorando de emoción. En un primer momento le costó reaccionar, antes de escalar la tribuna para ir a abrazar a sus seres cercanos.

Es la primera australiana que gana Wimbledon desde 1980, cuando lo consiguió Evonne Goolagong, superando en la final a la estadounidense Chris Evert.

Barty se convierte además en la cuarta jugadora en ganar el título en Wimbledon en categoría júnior y luego en el cuadro principal.

La edición 2021 era además la del 50 aniversario del primero de los dos títulos de la australiana Goolagong en el All England Lawn Tennis Club. Como homenaje, Barty jugó con una indumentaria muy inspirada en la llevada por su ilustre compatriota en 1971.

