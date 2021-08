La emotiva dedicatoria del atleta colombiano Anthony Zambrano: “Este es tu regalo de cumpleaños, mami”

“Estoy muy feliz con esta medalla, que quiero dedicar a mi familia y a mi país, pero sobre todo a mi madre porque hoy es su cumpleaños. Quiero demostrar al mundo que Colombia tiene mucho que decir en el atletismo”, afirmó.

Zambrano señaló que soñó con esta medalla durante mucho tiempo. Quiero que sepan que tienes que soñar, trabajar duro y no rendirse nunca. Hay que hacer todas las cosas con amor y nunca darse por vencido”.

En su dorsal, escribió: “Te quiero mami, este es tu regalo de cumpleaños”.

“Que la amo mucho, que este fue el regalo de cumpleaños que le voy a dar, se lo prometí esta medalla olímpica y yo todo lo que le prometo se lo cumplo”, comentó el atleta en Noticias Caracol.

Agregó: “Mucho esfuerzo y dedicación y todo lo hago por ella, porque la amo mucho y siempre lo haré y le dije: madre, si usted se va a poner mal por lo que me va ver hacer, mejor no corro, y me dijo ‘no mijo, corra que yo me tranquilizo, tomo mis bebidas para relajarme y bueno, hágalo bien que le voy dar una sorpresa’ y bueno, aquí está, te amo madre”,

Anthony Zambrano, subcampeón en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020. 🥈🇨🇴 Con esta medalla, Colombia sumó 32 preseas en la historia de los Juegos Olímpicos. 🥇🥈🥉 📸 Óscar Muñoz / @fotografiadeportiva / para el COC#ColombiaEnTokio #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/TctOeCHM3F — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 5, 2021

Gardiner cruzó la meta con un crono de 43.85 y por el centro de la pista avanzó Zambrano para arribar segundo con un crono de 44.08, dejando atrás a todo un campeón mundial el granadense Kirani James, y a los dos estadounidenses presentes en la final, Michael Cherry y Michael Norman, que llegaron cuarto y quinto.

​La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó en Twitter: “FCF felicita a Anthony Zambrano por la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos Tokio 2020”.

Felicitaciones @AZambrano400 !!!! Hiciste historia. Que momento y que emoción. pic.twitter.com/6Z5ZeSu7kJ — Radamel Falcao (@FALCAO) August 5, 2021

El futbolista colombiano Radamel Falcao, que ha estado pendiente de la actuación de los deportistas colombianos en las justas olímpicas escribió en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones @AZambrano400!!!! Hiciste historia. Que momento y que emoción.”, escribió.