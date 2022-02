La Federación Internacional de Natación canceló Mundiales júnior y vetó a Rusia como anfitriona por la invasión a Ucrania

La FINA afirmó en un comunicado que “sigue muy preocupada por la guerra que continúa en Ucrania y, después de consultar con los deportistas y las partes interesadas de la familia de la natación, puede confirmar que la octava edición de los Campeonatos del Mundo júnior (23-28 de agosto) se han cancelado”.

Asimismo señaló que “no celebrará prueba alguna en el futuro en Rusia si esta grave crisis continúa”.

La FINA reitera su “compromiso de proporcionar todo el apoyo práctico que pueda a los miembros de la familia de la natación que se vean afectados por esta situación y expresa su más profunda simpatía y apoyo al pueblo de Ucrania”.

La entidad internacional dos días antes había tomado la misma decisión con la cancelación de los encuentros de la Liga Mundial de Waterpolo, así como de las Series Mundiales de Natación Artística y de Saltos previstas en Rusia en marzo y abril como consecuencia del conflicto bélico.

La FINA, pese a que insistió en que “el deporte debe permanecer políticamente neutral”, no dudó en “condenar todos los actos de agresión” y se mostró “extremadamente preocupada” por la escalada del conflicto en Ucrania.

FINA reiterates its pledge to provide whatever practical support it can to members of the Aquatics family who are impacted by this situation and expresses its deepest sympathies and support to the people of Ukraine pic.twitter.com/0vBx8VVjWG

— FINA (@fina1908) February 27, 2022