“Mucha gente inocente pagará un precio terrible”: La reflexión de Guardiola sobre la invasión de Rusia a Ucrania

“Sí, he hablado con él. Todos lo han hecho. Tiene nuestro apoyo incondicional”, dijo Guardiola.

Agregó: “Es un chico muy fuerte. No es fácil, no es una situación sencilla, pero se ha entrenado con normalidad. Está listo para jugar si fuera necesario”.

Zinchenko estuvo presente, después del partido, en una vigilia en Mánchester para pedir porque llegue la paz a aquella nación de Europa del Este.

El técnico español reflexionó. “¿Cómo estaríamos nosotros si el país en el que hemos nacido, en el que viven sus familias, amigos, es atacado, si muere gente inocente?

Y luego argumentó sobre el estado de ánimo del jugador: “Así se siente él. En todo el mundo hay demasiadas guerras. Es una pena, porque gente inocente morirá cuando únicamente quieren vivir en paz”.

"How would you feel if someone attacked the UK?"

"Innocent people pay the terrible price"

Pep Guardiola delivers a powerful and moving statement when asked how Oleksandr Zinchenko is coping as Russian troop continue to invade Ukraine pic.twitter.com/rhSwQR9c7C

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 25, 2022