La ONU, como Serena Williams, Naomi Osaka y Piqué, piden saber en dónde está la tenista china Peng Shuai que desapareció hace dos semanas

“Esto debe ser investigado y no debemos permanecer en silencio”, demandó la ex número uno del tenis mundial. “Enviando amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil”.

Las estadounidenses Jessica Pegula (número 18 del ranking de la WTA) y Jennifer Brady (25º) expresaron también públicamente su preocupación por el estado de Shuai, como habían hecho anteriormente estrellas del tenis mundial como el serbio Novak Djokovic o la japonesa Naomi Osaka.

La tenista china, antigua número uno del mundo en dobles, no ha sido vista desde hace dos semanas coincidiendo con la denuncia de agresión sexual que formuló contra el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

Antigua campeona de Wimbledon y de Roland Garros en dobles, Peng dijo en la plataforma Weibo, el equivalente chino de Twitter, a principios de mes que Gaoli, uno de los hombres más poderosos de China entre 2013 y 2018, la había “forzado” a practicar sexo y a mantener un romance durante años.

La denuncia rápidamente desapareció de las redes sociales chinas y, desde entonces, la tenista de 35 años no ha sido vista, alimentando temores sobre su situación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó al clamor mundial por saber en dónde se encuentra la campeona china de tenis.

“Enfatizamos que es importante saber dónde está y conocer cuál es su estado de salud”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, al ser preguntada sobre este caso.

Recordó que se desconoce el paradero de la deportista desde que formuló esas alegaciones contra el político Zhang Gaoli, quien fue vicepresidente entre 2012 y 2017.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021