La tercera pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier será en Las Vegas en julio y con público

La tercera pelea de artes marciales mixtas entre el irlandés Conor McGregor y el estadounidense Dustin Poirier se disputará en Las Vegas en julio sin restricciones de público, anunció este miércoles Dana White, jefe de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

En un video publicado en Twitter, Dana White señaló que el T-Mobile Arena será la sede de la pelea el 10 de julio.

Será la primera vez que el público asista a una pelea de la UFC en el estado de Nevada desde la irrupción de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020.

“Estoy muy feliz de poder finalmente decir que Las Vegas está de regreso”, afirmó White.

El mandmaás de la UFC agregó que “este verano (boreal) Las Vegas vuelve a abrir sus puertas y el 10 de julio, UFC 264 estará en el T-Mobile Arena en Las Vegas al 100% de su capacidad. Damas y caballeros, son 20.000 espectadores”.

Vegas is OPEN!!! Poirier vs McGregor July 10th. tix on sale this week pic.twitter.com/F2VZ0APzrw

La UFC ha organizado combates en Las Vegas, Florida y Abu Dhabi desde que estalló la pandemia de covid-19, principalmente a puerta cerrada con estrictos protocolos de seguridad.

Sin embargo, con las restricciones que se están levantando gradualmente en Estados Unidos, los espectadores están regresando a los eventos deportivos.

Una cartelera de UFC en Jacksonville, Florida, el 24 de abril está programada con lleno total. El martes el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, dijo que el estado tenía como objetivo permitir que los lugares operarán al 100% de su capacidad para el 1 de junio.

Don't be a minute late ⏱ Our Vegas return is not one to miss!

[ #UFC264 TICKET LINK: https://t.co/vWImUpRvRb ] pic.twitter.com/dUCdoC2cct

— UFC (@ufc) April 14, 2021